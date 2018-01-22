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Керченская паромная переправа возобновила работу

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Работа Керченской паромной переправы, которая была закрыта из-за шторма в районе 11:30 утра, восстановлена, сообщила пресс-служба ООО «Морская дирекция».

Работа Керченской паромной переправы была приостановлена в связи с ухудшением погодных условий сегодня, 22 января. На данный момент представители компании рассказали, что работа переправы была возобновлена и осуществляется по фактическим погодным условиям, сообщает ИА «Крыминформ».

Ранее региональное МЧС распространило штормовое предупреждение в связи с тем, что Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредило о выходе южного циклона в Крыму во второй половине 22 января и в течение суток 23 января. В регионе ожидаются сильные дожди, мокрый снег, а также гололедица, туман и усиление северо-восточного ветра до 20 м/с с порывами до 25 м/с.

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