Кубок по шорт-треку среди школьников стартовал в Великих Луках

Первый этап Кубка по шорт-треку среди школьников в возрасте от шести до 14 лет прошел на спортивной ледовой площадке «Авто Рад» на улице Радищева в Великих Луках 20 января.

Организаторы соревнований сообщили, что всего в мероприятиях приняли участие 46 школьников. Среди мальчиков участники разделились на три возрастные группы, среди девочек — на две. Перед началом соревнований перед юными физкультурниками выступили почетные гости, а мастер спорта и житель микрорайона Константин Некрасов торжественно поднял флаг РФ, сообщает «Псковская лента новостей».

Главным судьей Кубка по шорт-треку среди школьников стал мастер спорта Сергей Теребов, судьями выступили Виктория Некрасова и Екатерина Васильева. Окончились соревнования построением и награждением победителей и призеров сладкими призами. Участники соревнований также получили конфеты. Подобные спортивные мероприятия проходят в Великих Луках на данной площадке уже девятый сезон.