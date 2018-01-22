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Завершены ремонтные работы на теплосетях в Заволжском районе под Тверью

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Основные ремонтные работы по замене поврежденного участка трубопровода завершены на Дачной улице в Заволжском районе под Тверью. К 07:20 утра 22 января завершилось заполнение системы теплоносителем.

Управляющие организации проводят регулировку и наладку систем отопления внутри зданий, попавших в зону отключения из-за повреждения теплосетей.

ЧП с повреждением трубопровода на Дачной улице произошло в воскресенье, 21 января. «Тверская генерация» сразу же приступила к его устранению, а для контроля над ситуацией на месте был развернут оперативный штаб. Из-за проведения ремонтных работ отопление и горячая вода отсутствовали в 31 доме по улицам Дачная, Кольцевая, Докучаева, Плеханова, Скворцова-Степанова, Прошина, Хрустальная. Также параметры тепла снизились в микрорайоне «Юность», сообщает «Тверские ведомости».

После заполнения системы теплоносителей управляющие компании приступили к наладке и регулировке внутридомовых систем для обеспечения нормального температурного режима в помещениях.

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