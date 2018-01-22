Прямой эфир

Беспилотник сконструировали в НАМИ на базе Lada Kalina

0
Фото: Instagram.com/fgupnami
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Беспилотный автомобиль создали специалисты Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ) на базе Lada Kalina. Фотографию модернизированного универсала институт опубликовал на странице в Instagram.

Согласно указанным техническим характеристикам, беспилотник может развивать скорость до 120 км/ч, имеет режимы прямолинейного движения, поворота и движения за ведущим автомобилем. Автомобиль работает на электрическом двигателе и имеет запас хода в 50 км.

Транспортное средство, созданное в НАМИ, умеет отслеживать маршрут по карте, подавать световые и звуковые сигналы, а также определять дорожные знаки и распознавать препятствия, сообщает телеканал «Звезда». Автомобиль может определять собственное положение и, исходя из этих данных, строить маршрут, а также запускать и останавливать двигатель.

Всё техническое оборудование находится в салоне машины и спрятано от глаз за решеткой радиатора.

В НАМИ пока не сообщали о запуске беспилотника Lada Kalina в серийное производство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Назван топ-5 самых быстрых автомобилей «АвтоВАЗа»
Раллийная Lada Vesta порадует россиян независимой задней подвеской

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017