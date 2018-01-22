Беспилотник сконструировали в НАМИ на базе Lada Kalina

Беспилотный автомобиль создали специалисты Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ) на базе Lada Kalina. Фотографию модернизированного универсала институт опубликовал на странице в Instagram.

Согласно указанным техническим характеристикам, беспилотник может развивать скорость до 120 км/ч, имеет режимы прямолинейного движения, поворота и движения за ведущим автомобилем. Автомобиль работает на электрическом двигателе и имеет запас хода в 50 км.

Транспортное средство, созданное в НАМИ, умеет отслеживать маршрут по карте, подавать световые и звуковые сигналы, а также определять дорожные знаки и распознавать препятствия, сообщает телеканал «Звезда». Автомобиль может определять собственное положение и, исходя из этих данных, строить маршрут, а также запускать и останавливать двигатель.

Публикация от ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» (@fgupnami) Янв 19, 2018 at 8:02 PST

Всё техническое оборудование находится в салоне машины и спрятано от глаз за решеткой радиатора.

В НАМИ пока не сообщали о запуске беспилотника Lada Kalina в серийное производство.