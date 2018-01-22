Украина денонсирует еще восемь соглашений с Россией

Украина в ближайшее время намерена денонсировать восемь соглашений с Российской Федерацией. Об этом в понедельник, 22 января, заявил министр иностранных дел страны Павел Климкин.

По его словам, украинские власти уже денонсировали 35 соглашений с Россией и продолжат действовать в том же ключе.

«По состоянию на конец 2017 года мы уже денонсировали 35 разных документов с РФ: межгосударственные, межправительственные. Если не ошибаюсь, в ближайшее время будет денонсировано еще восемь. Будем последовательно продолжать эту работу», — цитирует Климкина ТАСС.

В сентябре 2017 года рада зарегистрировала постановление о денонсации соглашения между правительствами Украины и России «Об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров».