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Украина денонсирует еще восемь соглашений с Россией

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Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
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Украина в ближайшее время намерена денонсировать восемь соглашений с Российской Федерацией. Об этом в понедельник, 22 января, заявил министр иностранных дел страны Павел Климкин.

По его словам, украинские власти уже денонсировали 35 соглашений с Россией и продолжат действовать в том же ключе.

«По состоянию на конец 2017 года мы уже денонсировали 35 разных документов с РФ: межгосударственные, межправительственные. Если не ошибаюсь, в ближайшее время будет денонсировано еще восемь. Будем последовательно продолжать эту работу», — цитирует Климкина ТАСС.

В сентябре 2017 года рада зарегистрировала постановление о денонсации соглашения между правительствами Украины и России «Об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров».

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