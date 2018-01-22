На ремонт псковской городской поликлиники выделят 4 млн рублей

Порядка 4 млн рублей выделяется на текущий ремонт псковской городской поликлиники. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Известно, что 80% необходимых денежных средств выделяются из Фонда ОМС, а остальные 20% — это собственные средства медицинского учреждения. Как отмечает Псковское агентство информации, на выделенные средства планируется отремонтировать центральное и левое крыло второго этажа поликлиники на Кузнецкой улице, дом 19. Кроме того, в ходе ремонта будет проведено устройство системы электрооборудования и электроосвещения в физиотерапевтическом отделении.

Также планируется отремонтировать третий этаж здания поликлиники на улице Индустриальная, дом 8. В частности, там проведут косметический ремонт: покрасят стены, обновят полы и организуют подвесные потолки.

Ранее портал iz.ru сообщал, что столичных медиков обучат бесконфликтному поведению с пациентами.