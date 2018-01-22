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Соревнования по автобиатлону пройдут в Ставропольском крае

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Соревнования по автомобильному биатлону пройдут в Минеральных Водах в Ставропольском крае, сообщила пресс-служба администрации города.

В это воскресенье, 27 января, состоятся соревнования по автомобильному биатлону. Пока что на участие проводится прием заявок. Если у желающих нет прав на вождение автомобилем, то можно будет посоревноваться в категории «забег», который будет организован помимо биатлона на автомобилях, сообщило NewsTracker.

Трасса соревнований будет находиться на центральном стадионе города. Участникам предлагается пройти дистанцию в 400 м. Для стрельбы будут установлены пять мишеней, огневой рубеж на которых составит 50 м.

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