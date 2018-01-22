Глава МИД Украины во вторник в Париже обсудит Донбасс с представителями Франции и США

Глава МИД Украины Павел Климкин планирует обсудить Донбасс с представителями Франции и США.

Об этом он заявил в понедельник, 22 января.

«Завтра будет толчок новой инициативе об ограничении использования химического оружия», — цитирует его «РИА Новости».

Климкин добавил, что на встрече обсудят и вопросы введения миротворцев ООН в Донбасс.

15 января Климкин сообщил, что в телефонном разговоре с Сергеем Лавровым он обсудил «освобождение наших заложников и политических заключенных, а также формат возможной миротворческой миссии ООН для оккупированного Донбасса».

«Позиции очень далеки, но должны работать дальше», — констатировал украинский министр в Twitter.