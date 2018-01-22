Чиновники Новгородской области хотят отказаться от повышения зарплат

Региональное правительство подготовило и внесло законопроект, который касается базового денежного вознаграждения губернатора Новгородской области в 2018 году.

Согласно пояснительной записке к документу чиновники напоминают, что по указу президента РФ, денежное вознаграждение госслужащих необходимо повысить в 1,04 раза с 1 января 2018 года. Региональное правительство внесло предложение не повышать зарплаты новгородских чиновников на 4 процента, чтобы не допустить увеличения расходов на содержание органов государственной власти области.

Предположительно, предложенный законопроект будет рассмотрен в первом чтении в среду. Также «Новгород.ру» отмечает, что в 2017 году власти Новгородской области приняли решение, что базовое денежное вознаграждение губернатора будет зависеть от оклада федерального министра, а зарплаты других госслужащих области, в свою очередь, будут зависеть от зарплаты главы региона.