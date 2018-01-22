Прямой эфир

В новогодние праздники турпоток в Россию из зарубежных стран вырос на 6-8%

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Во время новогодних праздников Россию посетили на 6–8% иностранцев больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил глава Ростуризма Олег Сафонов.

«На эти новогодние праздники мы видим прирост въездного турпотока примерно на 6–8%. Это очень хороший показатель», –– сказал Сафонов в интервью телеканалу НТВ.

Также он отметил, что, согласно данным Всемирной туристской организации ООН, Россия вошла в пятерку самых изучаемых в интернете стран мира.

«По международным данным, выбирая место поездки, турист изучает в среднем 12 стран», –– рассказал глава Ростуризма.

Как сообщили в погранслужбе России, в 2017 году въездной поток в РФ вырос на 14%. При этом в 2015 году Россия вошла в пятерку самых посещаемых стран мира.

16 января портал iz.ru сообщил, что, по данным Ростуризма, выездной поток в России в 2017 году вырос почти на 20%. При этом Мурманская область и Чечня пользовались особой популярностью у россиян (рост составил 140%).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ростуризм предупредил о забастовках в Греции
Ростуризм разъяснил условия формирования туров в Египет

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017