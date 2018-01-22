В новогодние праздники турпоток в Россию из зарубежных стран вырос на 6-8%

Во время новогодних праздников Россию посетили на 6–8% иностранцев больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил глава Ростуризма Олег Сафонов.

«На эти новогодние праздники мы видим прирост въездного турпотока примерно на 6–8%. Это очень хороший показатель», –– сказал Сафонов в интервью телеканалу НТВ.

Также он отметил, что, согласно данным Всемирной туристской организации ООН, Россия вошла в пятерку самых изучаемых в интернете стран мира.

«По международным данным, выбирая место поездки, турист изучает в среднем 12 стран», –– рассказал глава Ростуризма.

Как сообщили в погранслужбе России, в 2017 году въездной поток в РФ вырос на 14%. При этом в 2015 году Россия вошла в пятерку самых посещаемых стран мира.

16 января портал iz.ru сообщил, что, по данным Ростуризма, выездной поток в России в 2017 году вырос почти на 20%. При этом Мурманская область и Чечня пользовались особой популярностью у россиян (рост составил 140%).