Трамвай в Туле попал в «мертвую зону»

Трамвай попал в так называемую мертвую зону в Туле и стал причиной пробки. Это произошло на улице Энгельса.

Как сообщают очевидцы, свидетельства которых приводит ИА «Тульские новости», состав частично перекрыл Первомайскую улицу, из-за чего движение по ней сильно затруднено. Некоторое время назад на это же место приехал второй трамвай. Ожидается, что его водитель поможет своему коллеге.

Агентство поясняет, что «мертвой зоной» называется небольшой отрезок контактной линии, на котором отсутствует напряжение.

В конце декабря 2017 года портал iz.ru сообщал о крупной аварии с участием двух трамваев, которая произошла в американском Бостоне (штат Массачусетс). В результате 16 человек были госпитализированы.