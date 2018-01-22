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Кандидат в президенты от партии «Честно» снялся с выборов

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Фото: ТАСС/Сергей Карпов
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Кандидат в президенты от партии «Честно», экс-депутат Госдумы Роман Худяков снял свою кандидатуру с выборов главы государства для поддержки действующего президента РФ Владимира Путина.

«Я принял решение, что мы должны объединиться вокруг единственного нашего кандидата Владимира Владимировича Путина», — его слова, сказанные на заседании ЦИК, приводит ТАСС.

Он указал, что собрал 105 тыс. подписей в свою поддержку.

Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путин одержит убедительную победу на выборах-2018.

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