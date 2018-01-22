Змею изъяли из багажа у пассажира в поезде Москва–Калининград

Змею изъяли из личного багажа у пассажира поезда, следующего из Москвы в Калининград, сообщила пресс-служба территориального управления Россельхознадзора.

У пассажира фирменного поезда «Янтарь», следующего сообщением Москва–Калининград, в обыкновенной картонной коробке была обнаружена змея. При просьбе предъявить соответствующие документы, разрешающие перевозку пресмыкающегося, выяснилось, что необходимые документы отсутствуют, сообщило ИА FlashNord.

Змею изъяли и теперь идет проверка о наличии вида змеи в списках охраны Конвенцией о международной торговле исчезающими видами дикой флоры и фауны, проверяется ее состояние здоровья и внешнего вида. Также устанавливается, как пресмыкающееся ввезли. Пока змея определена в зоопарк Калининграда — до выяснения всех обстоятельств.