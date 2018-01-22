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США назвали сроки переноса своего посольства в Иерусалим

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Фото: REUTERS/Ammar Awad
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Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим произойдет до конца 2019 года.

Президент США Дональд Трамп заявил о решении переместить дипмиссию из Тель-Авива в декабре 2017 года. Данное решение говорит о фактическом признании Вашингтоном Иерусалима в качестве столицы Израиля.

Подобные действия США вызвали волну недовольства среди палестинского населения и мирового сообщества. Так, страны Организации исламского сотрудничества (ОИС) признали Иерусалим столицей Палестины.

Иерусалим является одним из ключевых объектов спорта между Израилем и Палестиной. Совбезом ООН городу присвоен особый нейтральный статус.

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