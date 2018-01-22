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Суд вынес приговор по разбойному нападению в Рязанской области

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Вынесен приговор четверым мужчинам, которые обвинялись в разбойном нападении в Спасском районе в Рязанской области, сообщила пресс-служба районного суда.

В пятницу, 19 января, четверым мужчинам был оглашен приговор по делу о разбойном нападении. Подсудимым вынесен приговор за совершение преступного действа в отношении руководителя одного крестьянского хозяйства и его помощника. Они избили сотрудников и похитили 18 овец, загнав их в «ГАЗель». Также у одного из пострадавших был похищен мобильный телефон, после чего преступники скрылись.

После того, как подозреваемые были пойманы, они признали свою вину. Суд признал подсудимых виновными, и огласил приговор, в котором троим мужчинам назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года, четвертому обвиняемому назначили 2,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, сообщило РИА «7 новостей».

Группа мужчин, совершивших преступное деяние, также обязана будет выплатить денежную компенсацию пострадавшим за причинение морального вреда. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в суде.

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