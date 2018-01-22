Смущавшего покупателей робота уволили из супермаркета в Эдинбурге через неделю

Робота Фабио, который смущал покупателей, уволили из супермаркета в Шотландии уже через неделю.

Об этом в понедельник, 22 января, рассказало издание Telegraph.

Фабио в ходе эксперимента исполнял обязанности продавца-консультанта. Отмечается, что первоначально робот пользовался популярностью у посетителей благодаря шуткам и общительности.

«Разговоры с ним проходили не очень гладко. Возникла проблема, связанная с тем, что робот был ограничен в передвижении. Он не мог ездить по всему магазину и отводить покупателей к нужным им продуктам», — цитирует «РИА Новости» сообщение управляющего торговой сетью.

Помимо этого, люди стали бояться говорить с ним. При «увольнении» Фабио спросил у персонала: «Вы злитесь?»

16 января портал iz.ru рассказал, что ученые из США и Италии совместно разработали маленького гибкого робота, посредством которого можно стимулировать сокращение мышечной ткани. Данные функции прибор осуществляет с помощью встроенных электродов.

По замыслу разработчиков, робот состоит из четырех слоев — два из них создают механическую основу и субстрат для клеток сердечной мышцы, составляющих третий слой, еще один — содержит микроэлектроды, импульсы от которых передаются клеткам мышцы. Общая длина изобретения составляет 10 мм.