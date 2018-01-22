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ГИБДД изучает видеозапись проезда по встречке на МКАД

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Фото: РИА Новости
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Столичные правоохранительные органы изучают видеозапись проезда автомобиля по встречной полосе на Московской кольцевой автодороге (МКАД). Ролик появился в Instagram накануне, на нем отчетливо видно, что полоса, по которой был обязан следовать автомобиль, стоит без движения из-за пробки. А вот встречная полоса хотя также заснежена, но почти свободна.

Видео опубликовано в сообществе majorka_777_, отмечает ТАСС. Автор ролика — igorek_0063, сообщает телеканал «360».

В ноябре сообщалось, что запись гонок «золотой молодежи» на Кутузовском проспекте изучается московскими автоинспекторами.

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