Работы по извлечению машин из реки приостановлены в Иркутской области

Морозы стали причиной остановки работ по извлечению автокрана, бензовоза и трактора, которые провалились под лед на реке Лене в Киренском районе Иркутской области на прошлой неделе. Об этом сообщила пресс-служба Главного правления МЧС по региону.

Начальник пресс-службы ведомства Андрей Шутов рассказал, что аварийно-спасательные работы пришлось приостановить в результате того, что в выходные в регионе установились сильные морозы — до минус 53 градусов. При этом мониторинг акватории реки продолжается, чтобы не допустить возможную утечку топлива из бензовоза, сообщает ИА FlashSiberia.

Также Шутов отметил, что работы возобновятся сразу же после потепления. На данный момент технику отбуксировали к берегу по специально пробитой во льду майне длиной 30 м. На берегу уже установлен подъемный кран, спасатели готовятся поднять технику из реки. Всего в работах задействованы 66 человек и 18 единиц специальной техники.