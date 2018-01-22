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Дорожники Ульяновска вывезли с улиц города 50 самосвалов снега

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Дорожные службы Ульяновска вывезли с дорог города за минувшую ночь 50 самосвалов снега. Расчисткой улиц минувшей ночью занимались 69 единиц техники. На трассы было высыпано 230 т песко-соляной смеси и 8 т твердого реагента.

Уборка улиц Ульяновска продолжается и сегодня. Как ожидается, в очистке дорог будет задействовано 57 машин. Основные усилия будут брошены на сгребание снега на обочины и обработку проезжей части реагентами, передает ресурс 1ul.ru.

Между тем, по прогнозу Гидрометцентра, сегодня днем снегопад в Ульяновске возобновится. Ожидается также метель при усилении ветра до 17 м/с. МЧС по Ульяновской области рекомендует водителям быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и выбирать скоростной режим.

Сегодня же стало известно, когда в Москве потеплеет. Как сообщает центр погоды «Фобос», морозная и сухая погода до –16 градусов продержится в Москве до четверга. Аномальные морозы надвигаются на Сибирь и Приморье. В Красноярском крае температура может понизиться до –57 градусов.

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