Пятеро детей погибли в пожаре в Омской области

Пятеро детей погибли в пожаре в селе Седельникове Омской области. Огонь вспыхнул в частном доме, перед этим был слышен хлопок.

По данным СК, отец семейства 1963 года рождения накануне заправил и занес в дом газовый баллон, который и взорвался. Вследствие хлопка газовоздушной смеси произошел пожар с обширной площадью.

На место выехали 10 пожарных и пять единиц техники. Пламя тушили чуть меньше часа.

Глава семьи, его супруга и двое детей выжили. 52-летнюю женщину доставили в больницу, остальные не пострадали. Заведено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».