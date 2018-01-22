Путин похвалил главу РАН за успехи в руководстве академией

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой РАН Александром Сергеевым заявил, что у того получается справляться с возложенными на него задачами. Об этом говорится на сайте Кремля.

«Ваше вхождение в эту непростую сферу, непростую должность руководителя Академии наук — такого сложного, важного организма для страны, — на мой взгляд, идет достаточно успешно, и всё у вас пока получается», — сказал Путин.

Президент также выразил готовность оказать помощь Сергееву в реализации задач РАН.

Ранее портал iz.ru сообщал, что российские ученые намерены проверить справедливость Общей теории относительности (ОТО) Альберта Эйнштейна с ранее недостижимой точностью. Отечественная орбитальная обсерватория позволит получить новые данные о зависимости времени от гравитации.