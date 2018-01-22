Томские студенты хотят поставить рекорд по завариванию китайской лапши

Поставить рекорд России по завариванию лапши быстрого приготовления по случаю праздника студенчества — Татьяниного дня — намерены учащиеся томских вузов 25 января, сообщила пресс-служба мэрии Томска.

Для установления рекорда по завариванию лапши быстрого приготовления организаторы установят огромный чан с водой на Новособорной площади, между памятником Татьяне и сценой. Именно там планируют заварить лапшу, сообщает Сибирское агентство новостей.

Принять участие в установлении российского рекорда смогут все желающие. Для этого необходимо будет прийти на Новособорную площадь в 16:30 и принести с собой пачку лапши. После приготовления ее раздадут всем желающим на площади, а приправят самым популярным у студенчества соусом — кетчупом с майонезом.

Кроме того, на площади можно будет попробовать и другую студенческую кухню. В импровизированном ресторане будут подаваться бутерброды с майонезом, икра из водорослей, килька в томате и многое другое. Там же разместится и интерактивная фотозона, где можно будет сфотографироваться с хештегом #Так_бывает_только_в_Томске.