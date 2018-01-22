Международные гонки на собаках отменили в Тольятти

В Тольятти в этом году не состоится международная гонка на собаках «Волга Квест», которая уже стала традиционной. Причиной отмены стали проблемы с финансированием.

Как сообщает НИА «Самара» со ссылкой на организаторов соревнований, этот год стал сложным в финансовом плане для региональных предприятий. Именно на них изначально делали ставку при поиске спонсоров мероприятия. Такие крупные проекты без помощи партнеров невозможны.

Пятая гонка «Волга Квест» должна была пройти с 10 по 17 февраля по маршруту Тольятти – Самарская Лука – Ульяновск – Булгар. Протяженность пути — 520 км.

В ближайшее время организаторы соревнований планируют начать подготовку гонки «Волга Квест 2019», которая, как ожидается, состоится следующей зимой.