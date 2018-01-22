Памятник князю Алексею Куракину установлен в Орловской области

Памятник князю Алексею Куракину установлен в поселке Куракинский в Свердловском районе в Орловской области.

Открытие памятника князю Алексею Куракину состоялось в прошедшую субботу, 20 января, в названном в честь него поселке Куракинском. На церемонии открытия присутствовал временно исполняющий обязанности главы региона Андрей Клычков, сообщило InfoOrel.ru.

Воплотил в жизнь идею о памятнике выдающегося государственного деятеля XVIII –XIX веков князя Куракина скульптор из Орла Алексей Рывкин.

Присутствовавшие на открытии памятника гости посетили музей с экспозицией, посвященной истории рода Куракиных, и принесли цветы на место, где располагался храм Преображения Господня с усыпальницей рода Куракиных.