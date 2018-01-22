Власти Башкирии планируют сократить на час еще один рабочий день

Сократить на один час еще один рабочий день планируют власти Республики Башкортостан. Об этом рассказала министр семьи, труда и социальной защиты населения республики Ленара Иванова.

По ее словам, речь идет о сокращении рабочего дня 15 мая. В этот день весь мир отмечает День семьи. На данный момент договоренности с работодателями нет, однако предложение рассматривается, сообщает ИА «Башинформ».

Ленара Иванова пояснила, что акция даже получила рабочее название, которым стала переведенная фраза матери Терезы: «Идите домой и любите свою семью…» Пока предполагается, что сокращение рабочего времени произойдет по инициативе самих организаций. Напомним, что 2018 год в регионе объявлен Годом семьи.