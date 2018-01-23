Страховка не вписалась в коалицию

Социальные вопросы и права мигрантов встали на пути формирования "большой коалиции" в Германии, несмотря на то, что ее одобрили обе стороны - ХДС/ХСС и СДПГ - в минувшее воскресенье. Вхождение социал-демократов в альянс с партией действующего канцлера ФРГ Ангелы Меркель будет зависеть от того, насколько старшие партнеры будут готовы идти на уступки. Как рассказали «Известиям» в пресс-службе СДПГ, партия намерена добиваться пересмотра системы страхования и условий рабочих контрактов, а также включения в будущий коалиционный документ права беженцев привозить в Германию свои семьи. Собеседник в ХДС в разговоре с «Известиями» заметил, что согласиться на требования младших партнеров в партии могут лишь частично. Эксперты уверены, что невзирая на сложности "большая коалиция" все же будет создана, но социал-демократы в любом случае понесут имиджевые потери.

21 января немецкие социал-демократы проголосовали с небольшим перевесом за идею новой «большой коалиции» (так официально именуют союз блока ХДС/ХСС с СДПГ). Комментируя такой исход, обе стороны постарались придать своим официальным заявлениям позитивное звучание. Лидер социал-демократов Мартин Шульц отметил, что исход голосования вызвал чувство заметного облегчения. Приветствовали итоги и Ангела Меркель и лидер баварского Христианско-социального союза Хорст Зеехофер.

Впрочем, всем в Германии понятно, что лидерам партий приходится, по сути, изображать хорошую мину при плохой игре. Ведь противоречия между предполагаемыми коалиционными партнерами никуда не делись, невзирая на то, что лидеры ХДС, ХСС и СДПГ подписали своего рода «протокол о намерениях» 12 января.

- В том документе стороны просто выделили темы, которые должны быть прописаны затем в коалиционном контракте. И когда ХДС заявляет, что говорить больше не о чем, это неправда. Это видно хотя бы по количеству страниц: первый документ содержит 28 страниц, а коалиционное соглашение составляет обычно 300-350 страниц, - рассказала «Известиям» официальный представитель берлинского отделения СДПГ Бирте Хуизинг, дав понять, что торг вполне уместен.

По ее словам, на стартующих уже сегодня переговорах между социал-демократами и консерваторами СДПГ будет ставить вопрос об унификации частной и государственной систем страхования, возрождении бессрочного рабочего контракта после полугода работы (сейчас в Германии контракт становится бессрочным лишь после третьего продления), а также о праве всех беженцев привозить в Германию членов своих семей. Присутствие семьи ускоряет интеграцию, уверены в СДПГ.

Источник “Известий” в ХДС, между тем, заявил, что, если в случае с рабочими контрактами консерваторы готовы будут пойти навстречу, то с приведением к общему знаменателю двух параллельных систем страхования – частной и государственной – ХДС на попятную в угоду младшим партнерам не пойдет.

— Партия этого не примет, это приведет к повышению бюджетной нагрузки, - заметил собеседник "Известий".

Правительство в Германии не могут создать уже четыре месяца. На первом этапе нынешний канцлер и лидер ХДС Ангела Меркель планировала привлечь в правительство партию «зеленых» и правоцентристскую партию «Свободные демократы». После провала переговоров ХДС не осталось ничего другого, как задуматься о возобновлении партнерства с СДПГ, уже входившей в коалицию с ХДС/ХСС, но изначально открестившейся от повторения старого союза. Решение Мартина Шульца отыграть назад было встречено партией неоднозначно. Несмотря на то, что в минувшее воскресенье большинство социал-демократов это решение поддержало, в стане СДПГ по-прежнему немало и недовольных таким развитием событий.

- Больше всего в нынешней ситуации теряют социал-демократы. Изначальное решение уйти в оппозицию было правильнее в долгосрочной перспективе. Это подтверждается и последними опросами: если бы выборы прошли на будущей неделе, СДПГ набрала бы еще меньше голосов (чем 24 сентября), - сказал «Известиям» эксперт по Германии из Бристольского Университета Марк Аллинсон, добавив, что союз с ХДС/ХСС чреват для СДПГ не только потерей поддержки базового электората, но и дальнейшим расколом внутри партии.

На каких условиях будет построена новая "большая коалиция" и чем придется поступиться каждой из сторон, станет понятнее к середине февраля - именно к этому периоду должны ориентировочно завершиться переговоры сторон по конкретному наполнению коалиционного контракта. Загвоздка, правда, еще в том, что и документ должен пройти одобрение членов СДПГ - очередное голосование пройдет в начале февраля. И риск того, что рядовые члены партии его отвергнут, существует, хотя и минимален, убежден Марк Аллинсон. Но если же в итоге СДПГ одобрит коалиционную сделку, новое правительство появится в Германии к Пасхе, которая в этом году приходится на 1 апреля.