Лавров заявил о намерении РФ противостоять смене режима в Сирии

Россия будет противостоять попыткам коалиции во главе с США реализовать планы по смене режима в Сирии, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Министр обратил внимание, что некоторые западные страны пытаются раздувать «скандальную атмосферу» вокруг ситуации в Восточной Гуте и Идлибе, игнорируя концентрацию там боевиков, близких к группировке «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ).

«США и возглавляемая ими коалиция стремятся щадить «Ан-Нусру», сберегая группировку для реализации плана по смене режима — так называемого плана Б», — приводит его слова ТАСС.

Лавров подчеркнул, что это абсолютно неприемлемо, и Россия будет «жестко противостоять» подобным попыткам.

22 января войска правительства Сирии приступили к уничтожению крупного формирования «Джебхат ан-Нусры, окруженного в восточной части провинции Идлиб.

За прошедшие сутки военные продвинулись на 6 км к северу от аэродрома Абу-Духур и освободили от боевиков 24 населенных пункта.