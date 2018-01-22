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Лавров заявил о намерении РФ противостоять смене режима в Сирии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Россия будет противостоять попыткам коалиции во главе с США реализовать планы по смене режима в Сирии, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Министр обратил внимание, что некоторые западные страны пытаются раздувать «скандальную атмосферу» вокруг ситуации в Восточной Гуте и Идлибе, игнорируя концентрацию там боевиков, близких к группировке «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ). 

«США и возглавляемая ими коалиция стремятся щадить «Ан-Нусру», сберегая группировку для реализации плана по смене режима — так называемого плана Б», — приводит его слова ТАСС.

Лавров подчеркнул, что это абсолютно неприемлемо, и Россия будет «жестко противостоять» подобным попыткам.

22 января войска правительства Сирии приступили к уничтожению крупного формирования «Джебхат ан-Нусры, окруженного в восточной части провинции Идлиб. 

За прошедшие сутки военные продвинулись на 6 км к северу от аэродрома Абу-Духур и освободили от боевиков 24 населенных пункта.

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