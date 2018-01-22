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Ребенок пострадал в Нижнем Новгороде при катании с отцом на снегоходе

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Малолетний мальчик и его нетрезвый отец получили различные травмы во время катания на снегоходе в Чкаловском районе Нижегородской области, сообщила пресс-служба управления ГИБДД ГУ МВД по области.

Инцидент произошел в селе Вершилово Нижегородской области 21 января в районе 13:30. Нетрезвый 45-летний мужчина, у которого не было прав на вождение снегохода, и его 6-летний сын катались на транспортном средстве, когда водитель не справился с управлением, сообщает ИА «НьюсНН».

В результате снегоход перевернулся, а мужчина и мальчик получили различные телесные повреждения. С тяжелыми травмами они были доставлены в медицинское учреждение.

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