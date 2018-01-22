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Дело возбудили против стрелявшего в полицейских дебошира под Липецком

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Уголовное дело возбуждено в отношении жителя села Желтые Пески Липецкой области, который стрелял в полицейских. Статья — «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».

Как сообщает Lipetskmedia, инцидент произошел в ночь на 22 января. На пьяного дебошира пожаловалась его жена. Полицейские для проверки жалобы прибыли к его дому. Однако хозяин дома взял ружье и не менее двух раз выстрелил в сторону сотрудников полиции, повредив их служебный автомобиль. В результате один из полицейских был легко ранен.

Сейчас дебошир задержан. Решается вопрос о его заключении под стражу. Следственные органы устанавливают все обстоятельства случившегося. В частности, правоохранительным органам предстоит выяснить, законно ли подозреваемый хранил дома огнестрельное оружие.

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