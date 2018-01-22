Обвиняемый в организации взрыва в «Перекрестке» решил обжаловать арест

Обвиняемый в организации взрыва в супермаркете «Перекресток» в Санкт-Петербурге Дмитрий Лукьяненко собирается обжаловать свой арест. Об этом сообщил телеканал «78» со ссылкой на объединенную пресс-службу городских судов.

Ранее Калининский суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 28 февраля.

По версии следствия, Дмитрий Лукьяненко 27 декабря заложил начиненную металлическими гайками бомбу в камеру хранения магазина «Перекресток» на Кондратьевском проспекте. В результате взрыва тогда пострадали 18 человек, к настоящему моменту всех их выписали из больницы.

Как писал портал iz.ru, обвиняемый в ходе допросов признался, что устроил взрыв из ненависти к «организаторам и адептам психологических тренингов».