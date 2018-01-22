«Мурманский рыбокомбинат» незаконно использовал воду Кольского залива

«Мурманский рыбокомбинат», расположенный на территории рыбного порта, с помощью насосной станции незаконно осуществлял водозабор из Кольского залива. Об этом после проверки предприятия рассказала пресс-служба природоохранной прокуратуры Мурманской области.

Природоохранная прокуратура провела проверку в отношении мурманского предприятия и выявила, что насосную станцию компания взяла в аренду, а вот договор водопользования, в нарушение требований Водного кодекса РФ, у комбината отсутствовал, сообщает ИА «Би-порт».

В результате директора компании привлекли к административной ответственности за нарушения законодательства, а также за нерассмотренные в надлежащие сроки представления об устранении неправомерного водопользования. В настоящее время все выявленные нарушения устранены в полном объеме.