Бои за Африн унесли уже жизни 17 мирных жителей Сирийского Курдистана

Авиаудары по Африну и ожесточенные бои за Африн унесли уже жизни 17 мирных жителей города.

Информацию об этом распространил представитель Сирийского Курдистана Роди Осман в понедельник, 22 января.

«Авиаудары по Африну и ожесточенные бои продолжаются. На данный момент погибли 17 мирных жителей, 28 получили ранения», — цитирует его «РИА Новости».

Осман добавил, что турецкие войска и силы Сирийской свободной армии не смогли занять какие-либо позиции.

Турция объявила о начале операции «Оливковая ветвь» в субботу, 20 января. Анкара считает, что курдские формирования связаны с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.

Портал iz.ru рассказал, что пока верные Башару Асаду силы с одной стороны и войска международной коалиции — с другой добивают боевиков ИГ, Анкара реализует в Сирии собственную повестку.

С точки зрения турецких властей, едва ли не большую угрозу, чем радикальные исламисты, представляют курдские вооруженные формирования. Чтобы противостоять им, Турция создает на сирийской территории буферное квазигосударство.