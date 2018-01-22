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Китай назвал «односторонней» политику США в ВТО

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Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
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Власти КНР выразили обеспокоенность односторонними действиями и заявлениями США во Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Китай поддерживает многостороннюю торговую систему и действует в строгом соответствии с нормами ВТО, отметила дипломат. «Все страны получают выгоду от торговых отношений с КНР», — приводит выдержку из ее заявления «РИА Новости».

Представитель МИД КНР отметила, что «именно США придерживаются политики односторонних действий и делают односторонние заявления, которые бросают небывалый вызов системе многосторонней торговли, многие члены ВТО выразили в отношении этого обеспокоенность». Дипломат указала, что Китай поддерживает открытость глобальной экономики, а право Китая входить в международные организации не может быть продиктовано только США.

Портал iz.ru сообщил накануне, что Китай призвал Соединенные Штаты отказаться от взглядов времен холодной войны и взглянуть на китайское военное строительство и инициативы на международной арене «рационально и объективно».

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