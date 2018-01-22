Около 90 ДТП произошло в выходные в Тамбовской области из-за снегопада

В Тамбовской области за минувшие выходные было зарегистрировано 87 аварий. В результате различные травмы получил 21 человек. Среди пострадавших — четверо детей.

Как сообщили ИА «Онлайн Тамбов.ру» в пресс-службе ГИБДД по области, в основном причиной ДТП была невнимательность водителей и нарушение правил дорожного движения. Однако многие инциденты на дороге происходили из-за погодных условий.

Снегопад обрушился на регион в субботу и продолжался до понедельника. В частности, Тамбов очищали от снега в две смены: с 7:00 до 16:00 и с 20:00 до 5:00. Так, в субботу на расчистку снега вышло 168 единиц техники. С городских улиц было вывезено 920 кубометров снега. В воскресенье дороги и улицы убирали 224 единицы техники, которые за сутки вывезли 3 тыс. 570 кубометров снега.

В общей сложности за выходные на полигон вывезено около 4,5 тыс. кубометров снега. Работы по расчистке улиц продолжаются в Тамбове до сих пор.