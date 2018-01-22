Каток площадью 5 тыс. кв. м открыли в Брянске

Каток площадью 5 тыс. кв. м залили в одном из спорткомплексов в Брянске. В администрации утверждают, что их каток по площади в три раза превосходит арены двух городских ледовых дворцов.

Как отмечает NASHBRYANSK.RU, каток покрыт натуральным льдом, любителей активного отдыха на открытом воздухе ждут ежедневно. Лед на катке планируют обновлять в ночные часы. Стоимость единого билета для детей и взрослых составляет 100 рублей, столько же стоит прокат коньков.

В Москве этой зимой залили более 1,2 тыс. катков. По словам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, власти выполнили план по заливке катков натуральным льдом на 99%, несмотря на аномально теплую и малоснежную зиму.

Самый большой в мире каток заработал на ВДНХ 1 декабря 2017 года.