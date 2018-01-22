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Песков заявил о неверной интерпретации его слов о встречах Путина и Порошенко

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сообщения о якобы тайных встречах российского лидера Владимира Путина с украинским президентом Петром Порошенко неверны.

Он отметил, что некоторые СМИ неверно трактовали его интервью телеканалу «Россия 1».

«Я не говорил о непубличных встречах Путина и Порошенко. Это абсолютно неверная трактовка моих слов. В интервью я не сказал о том, что такие встречи были. Речь шла о рабочем графике президента, который изобилует мероприятиями, не выносящимися в публичную плоскость», — цитирует ТАСС Пескова.

В ходе интервью для программы «Действующие лица с Наилей Аскер-Заде» журналистка напомнила, что ранее были случаи, когда СМИ узнавали о некоторых контактах Путина спустя несколько месяцев.

Так, в мае 2017 года Порошенко рассказал о телефонном разговоре с президентом России, о котором пресс-служба Кремля сообщила позже.

«Когда вы видите насыщенный трудовой день президента, который состоит из десятка разных встреч, пресс-конференций, заявлений, переговоров и так далее, это вовсе не означает, что этим рабочий день президента и ограничивается. Поэтому, действительно, имеют место встречи, о которых мы не сообщаем СМИ», — сказал тогда Песков.

Помимо этого, представитель Кремля рассказал, существуют ли для президента РФ неудобные вопросы. Также Песков признался, что всегда волнуется перед большими пресс-конференциями Путина, так как ни один президент в мире не общается в таком свободном режиме.

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