Таможенники обнаружили 25 лап медведей в поезде на станции Забайкальск

Таможенная служба обнаружили 25 лап медведей в грузовом поезде на станции Забайкальск, следующим из России в Китайскую Народную Республику, сообщила пресс-служба Сибирского таможенного управления.

Поезд, следующий из России в КНР, подвергся стандартной процедуре погранично-таможенного досмотра на станции Забайкальск. В ходе осмотра сотрудники таможенной службы нашли в вагоне с рудой 25 медвежьих лап, сообщило ИА IrkutskMedia.

Лапы были упакованы в мешки и в попытке скрыть их присыпаны сверху рудой и снегом. Находка была направлена в Иркутск, где специалисты проведут идентификационную и товароведческую экспертизу. Общий вез контрабанды составил 35,7 кг.

Сотрудники таможенного поста отмечают, что в январе всегда происходит открытие сезона незаконного перемещения фрагментов животных в КНР. К примеру, в феврале прошлого, 2017 года была пресечена попытка перевезти рекордное количество лап медведей — 41 штуку.