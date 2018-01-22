Грузовик с бронежилетами задержали на таможне в Оренбуржье

Грузовик с бронежилетами задержан во время проверки в пункте пропуска «Маштаково» на российско-казахстанской границе в Оренбургской области. Хозяин партии, в которой находилось 186 бронежилетов, не смог предоставить документы, разрешающие вывоз из страны этих вещей.

Как сообщает РИА «Оренбуржье» со ссылкой на таможню, бронежилет «Модуль-3М» по своему назначению и характеристикам включен в Список товаров и технологий двойного назначения, утвержденный указом президента. Для вывоза таких вещей необходима лицензия Федеральной службы по техническому и экспортному контролю.

Экспортеру дали время на сбор всех справок и получение лицензии, но за разрешением на вывоз партии он так и не обратился. По факту перемещения бронежилетов возбуждено уголовное дело.

Сегодня портал iz.ru сообщил о том, что таможня Псковской области пресекла незаконный ввоз в Россию более 13 т санкционных грибов. Грибы пытались ввезти из Белоруссии. Их уничтожили.