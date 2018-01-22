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Банда киднепперов в Петербурге осуждена на 30 лет строгого режима

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Банда киднепперов осуждена в общей сложности на 30 лет строгого режима Московским районным судом Петербурга.

Информацию об этом распространила Объединенная пресс-служба городских судов в понедельник, 22 января.

Суд признал Игоря Михляева, Сергея Кузнецова, Андрея Делягина, Александра Яковлева и Сергея Шутылева виновными в похищении людей, грабеже, вымогательстве и отъеме автомобиля, которые они совершили в марте 2016 года, сообщает 78.ru.

Злоумышленники заставили жертв передать им два автомобиля BMW стоимостью более 2 млн рублей, похитили 75 тыс. рублей и потребовали еще 20 млн рублей якобы в оплату долга.

11 января портал iz.ru сообщил о том, что сотрудница организации по микрофинансированию населения подверглась нападению неизвестного лица в Липецке.

Неизвестный мужчина в маске, скрывавшей лицо, вооружившись ножом, зашел в отделение и стал угрожать девушке-менеджеру. В результате нападения злоумышленник завладел 8 тыс. рублей и скрылся с места преступления.

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