Установлен источник неприятного запаха в Липецке

Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области завершило проверку по жалобам местных жителей на неприятный запах. Установлено, что причиной этого запаха являются сельскохозяйственные поля в районе деревни Копцевы Хутора.

Как говорится в письме экологов, на которое ссылается GOROD48, выяснилось, что 8–9 января, в дни, когда на запах жаловались чаще всего, компания «КолоСС» рассыпала на поля навоз в качестве удобрения. В результате запах доносился до Липецка. Для контроля над состоянием воздуха были привлечены эксперты экологической лаборатории. Превышений ПДК не установлено.

Вместе с тем результаты исследований переданы в контролирующие органы и природоохранную прокуратуру. В отношении виновника распространения неприятного запаха могут быть приняты административные меры.

19 декабря 2017 года столичная прокуратура признала полигон «Кучино» источником загрязнения воздуха сероводородом на юго-востоке Москвы. В середине января жители Москвы вновь пожаловались на неприятный запах. Было установлено, что причастен к этому вновь полигон «Кучино».