Семь граждан Украины погибли при атаке на отель в Кабуле

В результате теракта в Кабуле погибли семь граждан Украины, сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Таджикистане и Афганистане Виктор Никитюк.

«На сегодняшний день подтверждена гибель семи граждан Украины. Данные по всем этим гражданам у нас есть», — приводит его слова телеканал «112 Украина».

Он добавил, что теперь необходимо оформить документы для возвращения погибших на родину.

20 января террористы ворвались в здание отеля Intercontinental, где проходили две свадьбы, и открыли стрельбу по постояльцам. По данным СМИ, в результате атаки погибли 43 человека.