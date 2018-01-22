Почти 400 свиней и поросят погибли на пожаре в Архангельской области

Около 400 свиней и поросят погибли во время пожара на ферме в Архангельской области.

Информацию об этом распространила пресс-служба регионального МЧС в понедельник, 22 января.

«Сгорело мясопромышленное предприятие, жертв и пострадавших среди персонала нет, однако погибли все находившиеся на ферме свиньи и поросята», — цитирует сообщение «Интерфакс».

Сами собственники заявляют о гибели 376 голов. Эвакуировать их было невозможно, поскольку они содержались в отдельных клетках, каждую из которых нужно было открыть.

При этом в МЧС заявляют о том, что на свиноферме были выявлены нарушения противопожарной безопасности.

17 января произошло возгорание на рынке «Садовод», расположенном на пересечении МКАД и улицы Верхние Поля.

Пожар произошел на первом этаже трехэтажного здания, где велись ремонтные работы. Площадь пожара составила 300 кв. м. В 0:05 возгорание удалось локализовать, а в 3:51 — ликвидировать. В тушении пожара принимали участие больше 100 спасателей и 30 единиц техники. Причиной стало возгорание строительного мусора в зоне проведения ремонтных работ.