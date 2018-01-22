Ученые Коми посреди тайги обнаружили след смерча длиной в 30 км

Участок поваленного леса протяженностью более 30 км, который остался после одного из самых сильных смерчей на территории региона, обнаружили ученые Института биологии Коми НЦ УрО РАН.

Обнаружить полосу поваленного леса ученым удалось в процессе подготовки карты растительного покрова участка в Троицко-Печорском районе. Найденный след оказался ветровалом смерча, который произошел на территории республики 18 июня 2013 года, сообщает ИА «Комиинформ».

Оказалось, что смерчи на территории Коми не являются редким явлением. Кандидат географических наук, доцент кафедры картографии и геоинформатики Пермского государственного университета Андрей Шихов даже создал подробную карту появления смерчей на юге республики.

Всего им было выявлено 35 смерчевых ветровалов на территории Коми, Удмуртии, Кировской области и Пермского края. Более 20 случаев зафиксированы на севере Кировской области, юге Коми и севере Пермского края. В двух случая ширина ветровала достигала более 1 км. Максимальная же длина смерчевого следа составляет около 50 км.