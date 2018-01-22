Фестиваль пельменей стартовал в Тюмени

С сегодняшнего дня и по 17 февраля в Тюмени продлится гастрономический фестиваль «Пельмени Тюмени». Все рестораны города будут предлагать своим гостям блюда из специального меню: авторские пельмени и вареники в оригинальной подаче, приготовленные из местных продуктов. Обязательное условие — ассоциация с тюменским краем.

Финалом же «пельменного месячника» станет уличный праздник еды. Он состоится на Цветном бульваре 17 февраля. В его рамках пройдет медиаобед с презентацией продукции местных производителей, флешмобом и соревнованиями.

Как напоминает ресурс megatyumen.ru, жители Тюмени в феврале 2017 года установили рекорд по поеданию пельменей, который был зарегистрирован в Книге рекордов России. В этом году город проведет «тренировочные сборы» в рамках подготовки к новому рекорду, который планируется установить в следующем году.

Портал iz.ru ранее сообщал, что в Миассе Челябинской области поставили памятник пельменю. Он появился у стен единственного в стране музея этого кушанья. Композиция представляет собой сидящего за столом бородатого мужчину, перед которым лежит большой пельмень.