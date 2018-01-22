Московский метрополитен сообщил о сбое на Арбатско-Покровской линии

Сбой в движении поездов на Арбатско-Покровской линии московского метрополитена произошел днем в понедельник, 22 января. Об увеличении интервала движения поездов и последующем полном прекращении сообщения на участке от станции «Щелковская» до «Партизанской» сообщается в Twitter подземки.

12:40 Арбатско-Покровская линия. Увеличены интервалы движения поездов на восточном участке линии по техническим причинам. — Московское метро (@MetroOperativno) January 22, 2018

Причины прекращения движения поездов метро носят технический характер, отмечается в сообщении. Пассажиров просят воспользоваться наземным транспортом, сроки устранения неполадки не приводятся.

13:00 Арбатско-Покровская линия. Нет движения поездов между станциями Щёлковская и Партизанская по техническим причинам. Просим для проезда пользоваться наземным транспортом. — Московское метро (@MetroOperativno) January 22, 2018

20 января сообщалось, что московский метрополитен перешел на особый режим работы в связи с непогодой в столице.