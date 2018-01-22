Московский метрополитен сообщил о сбое на Арбатско-Покровской линии
Сбой в движении поездов на Арбатско-Покровской линии московского метрополитена произошел днем в понедельник, 22 января. Об увеличении интервала движения поездов и последующем полном прекращении сообщения на участке от станции «Щелковская» до «Партизанской» сообщается в Twitter подземки.
Причины прекращения движения поездов метро носят технический характер, отмечается в сообщении. Пассажиров просят воспользоваться наземным транспортом, сроки устранения неполадки не приводятся.
20 января сообщалось, что московский метрополитен перешел на особый режим работы в связи с непогодой в столице.