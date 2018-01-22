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Московский метрополитен сообщил о сбое на Арбатско-Покровской линии

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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Сбой в движении поездов на Арбатско-Покровской линии московского метрополитена произошел днем в понедельник, 22 января. Об увеличении интервала движения поездов и последующем полном прекращении сообщения на участке от станции «Щелковская» до «Партизанской» сообщается в Twitter подземки.

Причины прекращения движения поездов метро носят технический характер, отмечается в сообщении. Пассажиров просят воспользоваться наземным транспортом, сроки устранения неполадки не приводятся.

20 января сообщалось, что московский метрополитен перешел на особый режим работы в связи с непогодой в столице.

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