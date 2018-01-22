УЕФА вручит Быстрову новую медаль взамен украденной

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) изготовил замену бронзовой медали чемпионата Европы 2008 года и передаст ее полузащитнику «Тосно» Владимиру Быстрову взамен украденной у него награды. Об этом со ссылкой на представителя УЕФА в понедельник, 22 января, сообщает «Спорт-Экспресс».

Награда будет передана на текущей неделе представителям Российского футбольного союза, которые прилетят в Швейцарию на жеребьевку Лиги наций — нового турнира, организованного УЕФА для национальных команд. Церемония пройдет в Лозанне 24 января.

Дом бывшего полузащитника «Зенита» игрока «Тосно» Владимира Быстрова был ограблен в 2015 году. Среди украденного была бронзовая медаль ЧЕ 2008 года.