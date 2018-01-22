Понедельник стал самым холодным днем в Москве с начала зимы

Понедельник, 22 января, стал самым холодным днем в столице с начала зимы. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха в понедельник составила –11,2 градуса, по данным метеостанции ВДНХ. По регионам минимум температуры был зафиксирован в Клину, где температура воздуха опустилась до –13,3 градуса. Помимо этого, по данным метеостанции «Подмосковная», в Волоколамске было зафиксировано –12,8 градуса, в Дмитрове и Внуково –12,1 градуса, в Немчиновке — до –12 градусов.

Как сообщает телеканал «360», ранее минимальная температура в этом сезоне была зафиксирована 20 января, когда она составила в Московском регионе –10,7 градуса. Днем в понедельник в Москве ожидается мороз до –9 градусов, а также небольшой снег.

По прогнозам синоптиков, морозная погода с температурой, близкой к климатической норме, сохранится в течение начавшейся недели, после чего морозы начнут отступать.