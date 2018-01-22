«Горячая линия» по контролю за ценами на отели открылась в Ростове

В Ростовской области начала действовать «горячая линия» по отслеживанию завышенных цен на отели в период проведения ЧМ-2018. Звонить по телефону 282-82-63 можно будет вплоть до 15 августа.

Как сообщает RostovGazeta со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора, специалисты, работающие на линии, попытаются ответить на вопросы, связанные с порядком ценообразования на период проведения в городе футбольных матчей.

В Роспотребнадзоре ранее напомнили, что в период с 14 мая по 15 августа 2018 года фактическая стоимость проживания в гостиницах в зависимости от присвоенной категории не может превышать ту предельную стоимость, которая установлена правительством РФ. За нарушение грозит административная ответственность.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018. Игры состоятся на 12 стадионах в 11 российских городах. В частности, Ростов-на-Дону примет четыре матча группового турнира и встречу 1/8 финала.