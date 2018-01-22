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Легковушка оказалась на дереве в результате аварии под Саратовом

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Легковой автомобиль ВАЗ-2111 с жителем Волгограда за рулем оказался на дереве в результате аварии на подъезде к городу Вольску в Саратовской области.

Инцидент произошел вчера, 21 января, на подъезде к городу Вольску. Автомобиль ВАЗ-2111 под управлением мужчины при попытке совершить обгон впередиидущего транспортного средства не справился с управлением и вылетел в кювет, где машина несколько раз перевернулась и зацепилась за крупную ветку дерева, встав в вертикальное положение.

Ствол дерева разбил лобовое стекло со стороны пассажирского сиденья и прошел насквозь через автомобиль. Водитель находился в транспортном средстве один, и никто не пострадал, сообщило «НовостиВолгограда.Ру».

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что водителем является 57-летний житель города Волгоград, врач по профессии. Он направлялся в Казань к своей дочери.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель получил незначительные телесные травмы. Приехавшие на место аварии медики оказали пострадавшему медицинскую помощь на месте.

Водители других автомобилей помогли срубить дерево, на котором застряла машина, и поставить ее на колеса. Сотрудники правоохранительных органов помогли с предоставлением эвакуатора. Добравшись до Саратова, мужчина продал автомобиль на запасные части и поездом вернулся домой, в Волгоград.

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