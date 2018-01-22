Водитель трактора погиб при строительстве зимника на Ямале

Колесный трактор «К-700» провалился под лед на реке Оби в районе села Салемал на Ямале. Погиб водитель трактора. Трагедия произошла во время строительства зимней автомобильной дороги Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале.

Как сообщает ИА «Ура.ру» со ссылкой на региональный главк МЧС, водитель не смог выбраться из кабины из-за того, что была нарушена техника безопасности — дверь трактора оказалась закрыта. На месте инцидента сейчас работают представители дирекции дорожного хозяйства ЯНАО, специалисты экстренных служб и члены комиссии, созданной подрядной организацией.

Между тем в спасательной службе отметили, что толщина льда в месте работ составляет 60 см, что допустимо для проезда тяжелой техники. Обстоятельства произошедшего сейчас уточняются.

Подобный инцидент произошел в Надыме 16 января. Под лед ушел трактор, который расчищал место для крещенской купели. Тогда спасателям удалось вовремя вытащить машину из воды. Водитель не пострадал.